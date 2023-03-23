В некоторых регионах Узбекистана прогнозируют пыльные бури, в горах снег

CentralAsia (UZ) - В Узгидромете рассказали, какая погода ждет узбекистанцев завтра, 24 марта.

Ташкент

Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 22-24° тепла.

Каракалпакстан и Хорезмская область

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 2-7° тепла, днем 20-25° тепла.

Бухарская и Навоийская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 22-27° тепла.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 23-28° тепла.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.

Предгорные и горные районы республики

Переменная облачность, временами дождь, в высокогорьях осадки (дождь, снег), возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.