Times: спутники ЦРУ маркируют цели для украинского спецотряда «Тор»

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CentralAsia (CA) - В зоне боев в Украине действует спецотряд «Тор», потенциальные цели для атак которого помечают спутники ЦРУ, пишет The Times со ссылкой на одного из бойцов. Большинство членов отряда — ветераны антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

По данным британского издания, в подразделении числятся как минимум 27 человек. Формально отряд подведомствен украинской полиции. Фактически же «Тор» действует независимо (хотя и при поддержке украинского ГУР), указывает The Times,— группа сама определяет для себя боевые задачи, выбирает время и место дислокации.

«Мы выбираем цели в программе. Там их может разместить как спутник ЦРУ, так и наши собственные спутники, за которые платят наши волонтеры. Там собрана информация из всевозможных источников. Выбираем, потом выезжаем на место и проводим собственную разведку»,— рассказал командир подразделения.

Из его слов также следует, что «Тор» действует преимущественно как артиллерийское подразделение. «Большая часть наших задач — сброс бомб (с дронов) и корректировка артиллерии… Лучшие дни для нас — это дни, когда мы можем найти 82-мм, 120-мм мины, снаряды для М777 (американская гаубица) и противотанковые управляемые ракеты. Мы запускаем все, что есть»,— указал командир.