Население Канады рекордно выросло за счет иммигрантов

CentralAsia (CA) - В 2022 году население Канады увеличилось более чем на 1 млн человек и составило 39,6 млн. По данным управления статистики Канады, это рекордный прирост — 2,7% — с 1957 года, и это первый в истории страны 12-месячный период, когда ее население выросло более чем на 1 млн человек.

Но в отличие от прироста населения в 1957 году (на 3,3%), который был вызван послевоенным всплеском рождаемости и лишь отчасти притоком мигрантов после Венгерского восстания 1956 года, нынешнее увеличение обусловлено почти исключительно притоком иммигрантов. Их доля в приросте составила 95,9%.

Политика активного привлечения в страну иммигрантов была инициирована в 2015 году с приходом на пост премьер-министра Джастина Трюдо. Эти меры призваны решить проблему дефицита трудовых ресурсов и поддержку стареющего населения страны. В 2022 году правительство Канады объявило о планах приема до полумиллиона иммигрантов в год вплоть до 2025 года. В Канаду охотно перебираются беженцы из стран с военными конфликтами и регионов, пострадавших от стихийных бедствий, как, например, после недавних землетрясений в Турции и Сирии. Учитывая все это, по итогам 2022 года Канада занимает первое место среди 38 стран ОБСЕ по росту населения, а также является самой быстрорастущей экономикой среди стран G7.

Ситуация в Канаде особенно выделяется на фоне демографического кризиса в отдельных регионах, включая страны Азии с их стремительно стареющим населением и падением рождаемости. В частности, по итогам 2022 года население Китая сократилось на 850 тыс. человек. До этого этот показатель снижался в последний раз только в 1961 году. Кроме того, на этой неделе стало известно о первом с 2003 года сокращении населения Пекина. Жителей китайской столицы за год стало меньше на 84 тыс. человек.