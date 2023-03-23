В Германии прошли обыски у подозреваемых в заговоре рейхсбюргеров

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CentralAsia (CA) - В среду германская полиция провела обыски в 20 квартирах и домах по делу о причастности к террористической организации, связанной с праворадикальным движением рейхсбюргеров. Об обысках написал сегодня в Twitter министр юстиции Германии Марко Бушман.

По данным журнала Der Spiegel, обыски могут быть связаны с раскрытым в декабре прошлого года заговором по свержению правительства ФРГ. Тогда германские спецслужбы задержали участников группы правых радикалов во главе с Генрихом XIII Рейссом, которых подозревают в подготовке заговора.

Со ссылкой на информацию от одного из участников расследования Der Spiegel сообщает, что в случае нынешнего расследования речь идет о причастности к праворадикальной группе с целью свержения государственного строя в Германии, в том числе насильственными методами. Издание пишет, что среди пяти подозреваемых и 14 свидетелей, проходящих по делу, есть несколько сотрудников полиции, а также бывших и действующих военнослужащих. О том, что среди немецких военнослужащих и полицейских немало людей с праворадикальными взглядами, сообщалось и раньше. Среди нескольких десятков обвиняемых по делу об антиправительственном заговоре в декабре также было несколько военных и полицейских. Сторонники движения рейхсбюргеров («граждан Рейха») считают себя гражданами германского Рейха и не признают законность существования ФРГ.

Обыски прошли в восьми немецких землях, включая Баварию, Баден-Вюртемберг и Нижнюю Саксонию. Кроме того, к операции была привлечена полиция Швейцарии, которая провела обыск в квартире одного из подозреваемых. Во время обыска в городе Ройтлингене в земле Баден-Вюртемберг был ранен сотрудник полиции. Стрелявший в него ранее не входил в число подозреваемых по делу, теперь он задержан по обвинению в покушении на сотрудника полиции. Других задержаний во время обысков не было.