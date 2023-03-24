Владимир Зеленский посетил Херсонскую область. Фото

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, побывав в ряде населенных пунктов и на одном из энергообъектов региона. Поездка Зеленского в Херсонскую область состоялась сразу после его встречи с украинскими военнослужащими на бахмутском направлении.

«В ходе визита обсудили ситуацию с обеспечением электроэнергией населенных пунктов Херсона. Пообщались о возобновлении электроснабжения на территории»,— написал украинский президент в своем Telegram-канале.

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В сообщении офиса президента Украины уточняется, что Владимир Зеленский посетил сам Херсон, село Посад-Покровское на границе с Николаевской областью и неназванный энергетический объект.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил передовые позиции военных на бахмутском направлении. В частности, он заслушал доклады об оперативной ситуации на участке фронта, пообщался с военнослужащими и вручил им госнаграды.