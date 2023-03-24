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За сутки в Казахстане выявлено 22 случая коронавируса
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции. Случаев пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 409 365 случаев КВИ+.

На 24 марта лечение получают 1 789 человек (1 619 КВИ+ и 170 КВИ-), из них в стационарах остаются 140 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 1 649 человек. В тяжелом состоянии находятся пять человек, в крайне тяжелом – один, двое заболевших – на аппаратах ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане
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