Более миллиона французов снова вышли на протесты против пенсионной реформы. В Париже и других городах прошли беспорядки

CentralAsia (CA) - Во Франции девятый день продолжаются протесты, вызванные решением правительства повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. В четверг в акциях протеста приняли участие более миллиона человек по всей стране, сообщает Lemonde.

По данным главы МВД Франции Жеральда Дарманена, по всей стране в протестах приняли участие 1,089 млн человек. Французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) заявил о 3,5 млн участников.

По словам министра, 149 полицейских и жандармов получили ранения.

