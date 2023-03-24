Президент Таджикистана выступил в ООН на конференции по водным ресурсам

Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 марта в Нью-Йорке выступил на Конференции ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы», сообщается на сайте президента.

Президент сказал, что в 2025 году в Душанбе проведут Международную конференцию высокого уровня на тему сохранения ледников.

В своем выступлении Рахмон подчеркнул, что сегодня вопрос объединения мирового сообщества для решения водных проблем приобретает еще большую важность.

«Вода как основной источник жизни испытывает сильное давление из-за последствий изменения климата, стремительного роста населения, урбанизации и других факторов, влияющих на нее», - заявил таджикский лидер.

Для того чтобы изменить эту тенденцию, необходимо принять срочные меры на всех уровнях, добавил он.

Рахмон предостерег мировое сообщество, что в противном случае здоровье людей, устойчивость окружающей среды, доступ к здоровой пище, природным ресурсам окажутся под угрозой.

«Именно по этой причине наша страна на протяжении последних двух десятилетий неуклонно продвигает вопросы, связанные с водой и климатом, играя эффективную роль в глобальной повестке развития», - указал президент.

По его словам, Таджикистан, на территории которого формируется 60% водных ресурсов Центрально-Азиатского региона, в рамках своего председательства в Международном фонде спасения Арала будет укреплять свои усилия по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере воды в Центральной Азии.

На национальном уровне будет разработана стратегия страны в водной сфере в соответствии с сегодняшними требованиями и стандартами.

Президент отметил, что в Таджикистане 98% электроэнергии вырабатывается на гидроэлектростанциях, и это в то время, когда страна освоила всего лишь 5% гидроэнергетического потенциала республики.

«Поэтому мы приняли решение к 2050 году удвоить наш гидроэнергетический потенциал и внести свой соответствующий вклад в развитие «зелёной» экономики», - сказал глава государства.

Таджикистан по доле производства электроэнергии из возобновляемых водных источников, то есть «зелёной» энергии, занимает шестое место в мире.

Он напомнил, что за этот период по инициативе Таджикистана Генеральная ассамблея ООН приняла 9 резолюций по данной теме. Их целью является объединение мирового сообщества для решения существующих проблем, связанных с водой.

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