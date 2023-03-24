Дочь Мирзиеева выступила на конференции ООН о последствиях Аральской трагедии

Саида Мирзиёева

CentralAsia (UZ) - На пленарной сессии водной конференции ООН, которая проходит в Нью-Йорке, заведующая сектором исполнительного аппарата администрации президента, член делегации Узбекистана Саида Мирзиеева рассказала о последствиях Аральской трагедии, масштабной работе, проводимой Узбекистаном для их смягчения, а также лидерстве этой страны в объединении международных усилий в этом направлении, передает UZA.

Она отметила, что приаральский Муйнак когда-то был процветающим портовым городом с крупными производственными мощностями, а после нарушения баланса на мертвых берегах моря появилось кладбище кораблей.

«Кризис Аральского моря — страшное напоминание о последствиях пренебрежительного отношения человека к окружающей среде. Однако благодаря усилиям неравнодушных людей оно вновь становится символом надежды и обновления», — сказала Саида Мирзиеева.

Саида Мирзиёева

По словам Саиды Мирзиеевой, инициативы, выдвинутые президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, получили широкую поддержку на международном уровне, и в 2021 году была принята резолюция ООН, объявляющая Приаралье зоной экологических инноваций и технологий, а чуть ранее — в 2018 году — был создан Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья.

Спикер отметила, что на реализацию проектов, нацеленных на возрождение региона, направлено более 14 млн долларов.

В завершение своего выступления Саида Мирзиеева зачитала посвященные Аральскому морю стихи на каракалпакском языке, который прозвучал в стенах ООН впервые. Она призвала международное сообщество продолжить поддержку усилий Узбекистана по смягчению последствий Аральской трагедии, которая неразрывно связана с глобальными водными проблемами.

22 марта в рамках Водной конференции ООН состоялась презентация проекта Aral Culture Summit — Аральского культурного саммита, инициируемого Фондом развития культуры и искусства при кабинете министров Узбекистана.

В рамках Аральского культурного саммита будут созданы образовательные программы, программы обмена, стипендии и стажировки, которые будут мотивировать молодое поколение к развитию навыков, способствующих улучшению ситуации в регионе.

Также в рамках саммита создадут ферму-лабораторию биодизайна. Будут изучаться и разрабатываться различные технологии по снабжению региона водой, созданию новых видов культур, а также снижению засоленности почв в регионе.