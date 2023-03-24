США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника

CentralAsia (CA) - Армия США нанесла высокоточные авиаудары по связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) формированиям, такой приказ отдал министр обороны Ллойд Остин по поручению президента Джо Байдена, говорится на сайте Пентагона.

В Пентагоне пояснили, что это был ответный удар — соответствующее решение приняли после атаки беспилотника на базу сил коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии ранее днем, 23 марта. Один американский военный погиб, еще пятеро получили ранения. Разведка США решила, что дрон был иранского происхождения.

«Как ясно дал понять президент Байден, мы примем все необходимые меры для защиты нашего народа и всегда будем реагировать в любое время и в любом месте по нашему выбору. Ни одна группировка не будет безнаказанно наносить удары по нашим войскам», — подчеркнул Остин.