Дочь Мирзиёева встретилась с представителями узбекской диаспоры в Нью-Йорке. Фото

- Узбекистан, общество
- 14:33, 24 марта 2023
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CentralAsia (UZ) - Заведующая сектором исполнительного аппарата администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась с представителями узбекской диаспоры в Нью-Йорке. Об этом она сообщила на своей странице в Telegram.
«В Нью-Йорке я встретилась с узбекской диаспорой. На встрече присутствовал и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Мне было очень приятно передать весточку из Узбекистана и поздравить их всех с весенним праздником Навруз», – отметила Саида Мирзиёева.
«Мы очень тепло пообщались. Я рассказала о проводимых в нашей стране грандиозных реформах и увидела ответный живой интерес ко всему, что происходит в республике», – добавила она.
По ее словам, было очень приятно, что многие из присутствующих не разрывают связей со своей исторической родиной, и более того, через реализацию различных проектов стараются укрепить культурные, политические и экономические связи между США и Узбекистаном.
«И я очень благодарна этим людям, которые за тысячи километров от родительского дома стараются принести пользу Узбекистану», – заключила она.