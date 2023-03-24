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ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире на 46% за месяц
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CentralAsia (CA) -  Число летальных случаев среди заражённых коронавирусом во всём мире снизилось на 46% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 31%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 3 738 575 случаев заражения и 26 147 летальных исходов.

За 28 дней больше всего заболевших было выявлено в США – 792 202. Далее следуют Россия (339 564), Китай (320 029), Япония (291 672) и Германия (281 468). В США зарегистрировано больше всего умерших с 20 февраля по 19 марта – 8187. Далее идут Великобритания (2474), Япония (1898), Бразилия (1587) и Китай (1472).

По состоянию на 21 марта в ВОЗ поступили сообщения о 761 071 826 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 879 677 умерших.

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