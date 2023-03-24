Во Франции задержали более 450 человек во время акций протеста против пенсионной реформы

CentralAsia (CA) - Более 450 человек задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших в 23 марта на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, сообщил в пятницу глава МВД страны Жеральд Дарманен.

В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более 1 млн человек. В Париже акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали её коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

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«Вчера мы зафиксировали 903 возгорания уличной мебели или мусорных баков в Париже, 457 задержаний по всей Франции, кроме того, 441 полицейский и жандарм получил ранения», - сказал Дарманен в интервью телеканалу Cnews.

На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

Недовольство населения также усугубилось после интервью в среду президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для провода законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что «толпа» не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов.