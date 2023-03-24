Депутаты узбекского парламента одобрили криминализацию домашнего насилия

Заседание сената

CentralAsia (UZ) - Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана на заседании 23 марта во втором и третьем чтениях приняли проект закона о введении уголовной и административной ответственности за домашнее (бытовое) насилие. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Как отметили депутаты, внесение наказания за домашнее насилие в Административный и Уголовный кодексы республики соответствует современным международным нормам, а также зарубежному опыту защиты прав женщин и детей.

Подчеркивается, что в рамках принятого законопроекта устанавливается административная и уголовная ответственность за экономическое и психологическое насилие.

В УК внесут поправки, предусматривающие наказание за разглашение сведений о частной жизни человека и ущемляющих его честь и достоинство, сексуальные домогательства, невыполнение обязанностей по назначению опекунов или попечителей своим несовершеннолетним детям.

Кроме того, усиливаются меры ответственности в отношении граждан, вступивших в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, либо применивших к нему насилие, в том числе в противоестественной форме, либо принуждающих к половому контакту, а также за изготовление и распространение порнографической продукции с участием несовершеннолетних.

Причем за подобные преступления не предусмотрено облегчение наказания, в том числе условно-досрочное освобождение.

Усиливается ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности и свободы лиц с инвалидностью, несовершеннолетних, а также за совершение этих преступлений лицом, выполняющим обязанности по воспитанию, профессиональной подготовке или уходу за потерпевшим.

Тем, кто ранее совершал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, запретят:

преподавать;

заниматься работой, связанной с воспитанием детей;

работать в сфере охраны здоровья;

работать в спортивных и творческих организациях.

«Проект закона послужит предупреждению домогательств и насилия в отношении женщин и детей, укреплению института семьи, улучшению позиции страны в международных индексах в вопросах по обеспечению прав детей и женщин», — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

По Конституции Узбекистана, новый закон вступит в юридическую силу после того, как его примет Законодательная палата парламента, одобрит Сенат, подпишет президент страны, и текст документа будет опубликован в официальных изданиях.

Фемактивистка Ирина Матвиенко, входящая в рабочую группу при Сенате Узбекистана по созданию данного законопроекта, рассказала, что изначально инициаторы хотели полностью криминализировать домашнее насилие, но представители Олий Мажлиса выступили против. По ее словам, власти сопротивлялись криминализации экономического и психологического насилия в семье, мотивируя это, в частности, возможным ростом числа разводов.

«В поисках компромисса мы решили вынести часть в Кодекс об административной ответственности и остальное оставить в уголовном. Не знаю, к чему в итоге пришли и что показали депутатам», — написала Матвиенко в своем Telegram-канале Context.uz.

Координатор проекта против гендерного насилия в Узбекистане Nemolchi.uz и участница рабочей группы при Сенате Нигина Худайбергенова также с осторожностью отнеслась к решению депутатов.

«Сам проект мы пока не видели и не можем сказать, сколько из того, за что боролась рабочая группа, попало в итоговый проект. Все воскресенье (19 марта) мы провели в Олий Мажлисе, боролись за каждую правку и каждое слово. Многое из того, что предлагала Рабочая группа, отвергалось, это объясняли «менталитетом», «народным возмущением» и другими непонятными нам причинами.

Скажем только, что полной криминализации домашнего насилия в соответствии с международными нормами не случилось.

Экономическое и психологическое насилие выведено в административный кодекс. Это полумера, на которую приходится соглашаться», — подытожила активистка.