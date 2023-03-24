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Астану накрыло белой пеленой плотного тумана. Фото, видео

CentralAsia (KZ) -  Фотограф Tengrinews.kz показал, как выглядит Астана, накрытая белой пеленой плотного тумана.

Туман образовался в городе ночью 24 марта. По данным синоптиков, в отдельных районах города он может сохраниться в течение дня.

Такое явление происходит, когда холодный воздух опускается на теплую поверхность.

Посреди облачного тумана красуется самое высокое здание в городе - «Абу-Даби Плаза».

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Публикация от Turar Kazangapov (@kazangapov.t)

В туманные дни с его вершины города практически не видно.

Синоптики предупредили, что в течение дня, до 21:00, в Астане будет действовать штормовое предупреждение.

Отмечается, что из-за недостаточной видимости закрыта карагандинская трасса.

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