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Американская база в Сирии подверглась обстрелу

CentralAsia (CA) -  На северо-востоке Сирии ракетному обстрелу подверглась база США Green Village, расположенная на газовом месторождении Аль-Омар. По словам майора Джона Мура, пресс-секретаря Центрального командования США (CENTCOM), погибших в результате обстрела нет. Удар был нанесен после атаки США по связанным с Ираном группировкам, сообщает The Hill.

По данным Al-Mayadeen, на территории базы видно пламя. По округе летают военные вертолеты ВВС США.

Вчера, 24 марта, сообщалось, что вооруженные силы США нанесли авиаудары по связанным с Корпусом стражей исламской революции формированиям.

Около 900 американских военнослужащих базируются на востоке Сирии для содействия в борьбе с «Исламским государством». Командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла на слушаниях в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам на текущей неделе заявил, что поддерживаемые Ираном группировки атаковали американские войска в Сирии по меньшей мере 78 раз с 2021 года.

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