В Казахстане за сутки зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 80 случаев коронавирусной инфекции и шесть случаев коронавирусной пневмонии. Летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 409 445 случаев КВИ+ и 90 927 случаев КВИ-.

На 25 марта лечение получают 1 729 человек (1 555 КВИ+ и 174 КВИ-), из них в стационарах остаются 152 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 1 577 человек. В тяжелом состоянии находятся три человека, в крайне тяжелом – двое, еще двое заболевших – на аппаратах ИВЛ.

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