Зеленский: мы пока не можем начать контрнаступление

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Украина на данный момент не может начать наступление, сообщил президент Владимир Зеленский. Он объяснил это тем, что Киев ожидает поставок танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня.

«Мы еще не можем начать (контрнаступление), и без танков, артиллерии и HIMARS, мы не можем отправить храбрых солдат на линию фронта», - заявил президент японской газете «Иомиури». Журналисты взяли интервью во время поездки украинского лидера из Херсонской области в Киев.

Президент признал, что ситуация на Востоке Украины «плохая», повторив, что причина в «нехватке боеприпасов». По его словам, российские военные ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.

Комментируя возможность мирных переговоров, украинский президент заявил, что для этого не создано «абсолютно никаких условий». Зеленский отметил, что Киев не получал китайский план по урегулированию конфликта. Председателю КНР Си Цзиньпину по дипломатическим каналом было передано о готовности ко встрече лидеров.

«Мы не получали никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая», - сказал он.