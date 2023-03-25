Визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны, - Боррель

CentralAsia (CA) - Визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны, приводит слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля газета Financial Times.

«Важно, что этот визит снижает риск начала ядерной войны, и они дали это понять очень и очень четко», - заявил Боррель, напомнив о плане Китая по урегулированию украинского кризиса, в котором говорится о недопустимости применения ядерного оружия.

Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли переговоры с участием делегаций.

Власти Китая в феврале предложили свой мирный план, который включает в себя 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине.