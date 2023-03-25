Визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны, - Боррель

- Азия и мир, политика
- 15:30, 25 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны, приводит слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля газета Financial Times.
«Важно, что этот визит снижает риск начала ядерной войны, и они дали это понять очень и очень четко», - заявил Боррель, напомнив о плане Китая по урегулированию украинского кризиса, в котором говорится о недопустимости применения ядерного оружия.
Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли переговоры с участием делегаций.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план, который включает в себя 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине.