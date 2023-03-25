Байден после обстрела американских баз в Сирии заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон не ищет конфликта с Тегераном. Так он отреагировал на обстрел американских баз в Сирии со стороны иранских сил и ответ США на атаки, передает The Washington Post.

«США не стремятся — подчеркиваю, не стремятся — к конфликту с Ираном. Но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно, чтобы защитить наш народ. Именно это и произошло прошлой ночью», — сказал Байден после того, как американские войска провели «операцию возмездия» из-за гибели подрядчика и ранения нескольких человек в результате атаки беспилотника на базу США недалеко от сирийской Эль-Хасаки.

23 марта беспилотник атаковал объект на базе США в провинции Хасака на северо-востоке Сирии, один американский военный погиб, шестеро получили ранения. Вашингтон считает, что дрон был иранского происхождения. Джо Байден в ответ приказал нанести авиаудары по формированиям, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции в Сирии.

Позднее, по информации телеканала «Аль-Маядин», несколько ракет взорвалось на других американских базах в Сирии — на газовом месторождении «Конико» и нефтяном месторождении «Аль-Омар».