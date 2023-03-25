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По меньшей мере 14 человек погибли в результате «разрушительного» торнадо в Миссисипи
// ABC News

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 14 человек погибли в результате «разрушительного» торнадо в Миссисипи, передает 25 марта ABC News со ссылкой на официальных лиц.

«Разрушительный» торнадо и сильные грозы, пронесшиеся по Миссисипи поздно вечером в пятницу, оставили после себя следы повреждений на протяжении более 100 миль.

Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисипи сообщило, что в округах Шарки и Хамфрис ведутся поисково-спасательные операции. Агентство выпустило серию предупреждений о торнадо в округах по всему штату

В конце пятницы на штат обрушились грозы, около 20:50 поступило сообщение о торнадо. По местному времени в районе Силвер-Сити и Роллинг-Форк, сообщила Национальная метеорологическая служба.

Роллинг-Форк был «в значительной степени опустошен», сказал президент United Cajun Navy Тодд Террелл в интервью ABC News.

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