По меньшей мере 14 человек погибли в результате «разрушительного» торнадо в Миссисипи

// ABC News

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 14 человек погибли в результате «разрушительного» торнадо в Миссисипи, передает 25 марта ABC News со ссылкой на официальных лиц.

«Разрушительный» торнадо и сильные грозы, пронесшиеся по Миссисипи поздно вечером в пятницу, оставили после себя следы повреждений на протяжении более 100 миль.

Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисипи сообщило, что в округах Шарки и Хамфрис ведутся поисково-спасательные операции. Агентство выпустило серию предупреждений о торнадо в округах по всему штату

В конце пятницы на штат обрушились грозы, около 20:50 поступило сообщение о торнадо. По местному времени в районе Силвер-Сити и Роллинг-Форк, сообщила Национальная метеорологическая служба.

Роллинг-Форк был «в значительной степени опустошен», сказал президент United Cajun Navy Тодд Террелл в интервью ABC News.