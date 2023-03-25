Пригожин раскрыл число завершивших контракт с ЧВК «Вагнер» заключенных

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CentralAsia (CA) - Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что более 5 тыс. заключенных закончили свой контракт с военной компанией и уже получили помилование. Его слова приводятся в телеграм-канале его пресс-службой.

«В настоящий момент закончило контракт с ЧВК «Вагнер» и вышло на свободу по помилованию больше 5 тыс. человек. Процент лиц, которые совершили повторное преступление в течение одного месяца,— 0,31%. Это в 10–20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО. Поэтому могу сказать с уверенностью: преступность в России мы снизили в десять раз, а подковали бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время»,— рассказал Пригожин.

Сам Евгений Пригожин ранее говорил, что с заключенными заключается контракт на полгода. Как объясняла член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева, заключенным, заключившим контракт с ЧВК «Вагнер», дают помилование до того, как вывезти из колонии. Процедура помилования при этом является государственной тайной, поэтому указы не публикуются.

Точных оценок числа завербованных в ЧВК «Вагнер» заключенных нет. Однако с начала 2022 года число заключенных в системе ФСИН сократилось на 32 тыс. человек. Резкое снижение количества заключенных наблюдалось осенью. Именно тогда появились сообщения о вербовке ЧВК «Вагнер» заключенных для участия в военной операции в Украине.

В начале января основатель ЧВК сообщил о первой группе освобожденных заключенных, выполнивших контракт. В Кремле пояснили, что указы о помиловании секретны. Но уже в следующем месяце Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен, однако заверил в сохранении всех обязательств перед ними.

В недавнем отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War; ISW) говорится, что ЧВК «Вагнер» может лишиться большей части бойцов из числа заключенных, поскольку у них заканчиваются шестимесячные контракты.