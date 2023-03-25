ЕС рассматривает введение санкций против Центральной Азии за помощь России, - Telegraph

CentralAsia (CA) - Евросоюз может ввести санкции в отношении стран Центральной Азии, которые помогают России обходить наложенные на нее торговые ограничения. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на документ.

Как отмечает издание, руководство Евросюза заметило рост экспорта в страны Центральной Азии, особенно в сфере товаров с технологиями «двойного назначения».

«Многие отгружаемые товары содержат так называемые технологии «двойного назначения», имеющие как военное, так и гражданское применение, входящие в список товаров, запрещенных к вывозу в Россию», - пишет издание.

The Telegraph отмечает, что в основном стиральные машины, подержанные автомобили и фотоаппараты входят в число товаров, вывозимых из ЕС в такие страны, как Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Европейские чиновники опасаются, что эти технологии попадают в Россию в обход торговых ограничений.

«Есть опасения, что многие товары разбираются, а полупроводники и другие компоненты используются для восстановления российских танков, бронетранспортеров и беспилотников-разведчиков, которые были повреждены в Украине», - пишет издание.

По данным The Telegraph, руководство Евросоюза хочет переговорить с представителями Центральной Азии и предупредить о последствиях содействия обходу санкций. Если руководство ЕС найдет доказательства реэкспорта товаров в Россию, то европейские страны ограничат доступ к своему рынку.

Отмечается, что Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами ЕАЭС, куда входит Россия. СМИ писали, что с помощью этого нововведения страна хочет продемонстрировать, что соблюдает введенные странами Запада ограничения против России.