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FT узнала, что ЕС «подталкивает» Си Цзиньпина к разговору с Зеленским

CentralAsia (CA) -  Евросоюз после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву «подталкивает» китайского лидера к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Газета напомнила, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель оценил поездку Си Цзиньпина в Москву как положительную, поскольку это «снизило риск ядерной войны». В то же время США, напротив, говорят о планах Китая поставить России оружие и пытаются убедить в этом своих союзников, пишет FT.

По словам источника издания, встреча Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, хотя и не была на повестке саммита ЕС в Брюсселе, который завершился несколько дней назад, оказалась «на заднем плане почти всех обсуждаемых там тем». «ЕС подталкивал Си к разговору с президентом Украины», — добавил собеседник газеты.

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