Парламентские выборы в Туркменистане: Почти 15 тыс. туркменистанцев решили стать депутатами

CentralAsia (TM) - В Туркменистане на выборы депутатов в парламент и региональные советы (халк маслахаты и генгеши), которые пройдут 26 марта, выдвинуты и зарегистрированы 14 872 кандидата. Об этом сообщает Turkmenportal.

Так, для участия в выборах депутатов национального парламента зарегистрированы 258 кандидатов, в члены халк маслахаты велаятов (областей) и города Ашхабад – 515, в члены этрапских (районных) и городских халк маслахаты – 2001, генгешей – 12 098 человек.

Наибольшее число кандидатов выдвинула правящая с первых дней независимости Туркменистана Демократическая партия — 6241 претендент. Аграрная партия выдвинула 3577 кандидатов, Партия промышленников и предпринимателей — 523. Еще 4531 кандидат выдвинут инициативными группами граждан.

Издание уточняет, что среди претендентов – квалифицированные специалисты всех отраслей экономики, представители различных профессий и национальностей.

Голосование на выборах в Туркменистане будет транслироваться в режиме онлайн на сайте Центральной избирательной комиссии. По словам президента республики Сердара Бердымухамедова, «это продемонстрирует всему миру, что выборы, проходящие в стране, являются открытыми, прозрачными и демократическими».

Выборы членов велаятских халк маслахаты пройдут в 240 избирательных округах, членов этрапских и городских халк маслахаты – в 960, членов генгешей – в 5897 избирательных округах. Для проведения голосования создано 2644 избирательных участка.

Всего в Туркменистане зарегистрировано около 3,5 млн избирателей, имеющих право голоса.

Голосование пройдет в воскресенье 26 марта с 7 до 19 часов во всех избирательных участках, включая и те, что открылись при дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом. За ходом голосования будут следить наблюдатели от ряда международных организаций, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, СНГ, Организации тюркских государств, Шанхайской организации сотрудничества.

При этом, как сообщает «Хроника Туркменистана», жители страны выборами не интересуются и о претендентах на места в парламенте ничего не знают.

Госинформагентство ТДХ сообщало, что избиратели могли изучить программы кандидатов на встречах с ними. В Лебапском велаяте эти встречи проводятся в актовых залах хякимликов (администрации). Но их можно назвать закрытыми — попасть на них можно только по приглашению. Списки участников этих мероприятий утверждаются в местном хякимлике. На встречи приглашаются старейшины, работники культуры, представители местных СМИ, обладатели государственных наград, арчины (главы) сельских объединений.