В Туркменистане наступил «день тишины» перед парламентскими выборами

CentralAsia (TM) - Сегодня, 25 марта в Туркменистане наступил «день тишины» перед выборами депутатов Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей, передает turkmenportal.

С 25 марта в стране запрещено вести любую предвыборную агитацию. Однако, на прежних местах могут сохраняться печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования.

По данным Центральной избирательной комиссии Туркменистана по проведению выборов и референдумов, в предстоящих выборах в Меджлис Туркменистана зарегистрировано 258 кандидатов, в члены халк маслахаты велаятов и города Ашхабад – 515, в члены этрапских и городских халк маслахаты – 2001, Генгешей – 12098 кандидатов.

Они представляют – Демократическую партию, Партию промышленников и предпринимателей Туркменистана, Аграрную партию Туркменистана, а также группы граждан, которые также могут выдвигать своих кандидатов.

Выборы пройдут 26 марта с 7:00 до 19:00 часов по ашхабадскому времени. В голосовании могут принять участие все граждане Туркменистана, достигшие 18 лет на день голосования. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Туркменистана.