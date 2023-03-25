В Таджикистане шесть сел пострадали в результате двух землетрясений. Фото

CentralAsia (TJ) - В результате двух землетрясений 23 марта в Таджикистане пострадали шесть сел, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

Подземными толчками частично повреждены (трещины в стенах) 27 жилых домов в селах Порвог, Дуоба, Саридашт и Такоба сельского джамоата (общины) Такоба Раштского района.

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Также в селе Тегирми сельского джамоата Мехрабад Нурабадского района землетрясение стало причиной серьезного повреждения более десяти жилых домов, школы и здания районного исполнительного органа.

В Сангворском районе в селе Фаркинг сельского джамоата Тавильдара были зафиксированы трещины в стенах жилого дома.

В КЧС сообщили, что по предварительным данным на территории городов и районов республики жертв нет, легкие ранения получили трое жителей Горно-Матчинского района — двое мужчин и женщина.

Погибло 14 голов крупнорогатого скота, 52 овцы и две лошади.

Как отмечает пресс-служба комитета, 23 марта на территории Таджикистана было зарегистрировано два землетрясения. Эпицентр первого находился в 6-7 км от села Палдорак сельского джамоата Лангар Горно-Матчинского района Согдийской области на севере республики. Сила толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Раштском районе — 4-5 баллов, в Душанбе — 3-4 балла.

Второе землетрясение было зафиксировано на глубине 40 км, сила толчков в эпицентре составила 4,8 балла, в Душанбе — 1-2 балла, в Раштском районе — 2 балла.

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