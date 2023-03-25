Правящая партия «Аманат» сохранила полный контроль над маслихатами

CentralAsia (KZ) - Правящая партия «Аманат» после прошедших выборов сохранит абсолютный контроль над областными маслихатами, а самовыдвиженцы, которых было большинство среди кандидатов, не смогли получить даже 10% мест в региональных представительных органах власти, пишет Власть.

На минувших выборах маслихаты областей, Алматы, Астаны и Шымкента впервые избирались наполовину по партийным спискам, наполовину – по одномандатным округам.

По итогам выборов по партийным спискам «Аманат» победил во всех регионах. Минимальный процент у партии власти в Карагандинской области – 51,64% и Алматы – 51,97%, максимальный – в Мангистауской области – 76,1%.

Партия «Ак жол» прошла по партспискам в 17 из 20 регионов, максимальный процент у нее в Северном Казахстане – 19,68%.

«Ауыл» преодолел 5%-ный барьер в 16 регионах, лучший результат у партии – в Туркестанской области - 15,9%.

Народная партия прошла по партспискам прошла в маслихаты 9 регионов, Respublica – 10 регионов, «Байтак» - 7 регионов.

В одномандатных округах подавляющее большинство мест получили кандидаты от правящей партии «Аманат». В Астане и Северном Казахстане и вовсе победили только ее выдвиженцы.

Самовыдвиженцы, которых среди кандидатов по стране было большинство получили в маслихатах всего 45 мест – около 7 процентов от их общего количество. Больше всего мест у самовыдвиженцев в Алматы – 7 и Акмолинской области – 5.

В целом по итогам выборов по партспискам и одномандатным округам «Аманат» получил 481 из 668 мест в областных маслихатах, «Ак жол» - 51 место, «Ауыл» - 46, Respublica – 22, НПК – 14 мест, «Байтак» - 9. Общенациональная социал-демократическая партия не участвовала в выборах по партспискам ни в одном регионе, а ее кандидаты по одномандатным округам проиграли, в итоге у нее ни одного места в маслихатах.

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