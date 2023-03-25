Конституционный суд Армении ратифицировал обязательства Римского статута о МУС. Кремль прокомментировал

Здание Конституционного суда Армении

CentralAsia (CA) - Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС), передает News.am.

Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента опубликования, пишет издание.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию «Подъем», что Москва не обсуждала с Ереваном признание Конституционным судом Армении юрисдикции Международного уголовного суда (МУС).

Отвечая на вопрос, разъяснил ли Ереван свою позицию, Песков сказал: «Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами».

Армения подписала Римский статут в 1999 году, однако до сих пор не ратифицировала соглашения об уставе МУС. В конце 2022-го правительство Армении обратилось в Конституционный суд с просьбой признать юрисдикцию МУС, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за преступления, совершенные на территории Нагорного Карабаха. О рассмотрении вопроса о признании обязательств статута сообщил 20 марта спикер парламента Армении Ален Симонян.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Страны, признающие МУС, будут обязаны их арестовать. В заявлении суда говорилось, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». В МИД РФ подчеркнули, что Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств.

МУС организован на основании Римского статута 1998 года, который подписали 123 страны. В их числе все 27 стран Евросоюза. Юрисдикцию суда не признают Россия, а также США и Китай. По 63-й статье Римского статута МУС заочный судебный процесс невозможен. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута.