В Туркменистане стартовали парламентские выборы

CentralAsia (TM) - Сегодня, 26 марта в Туркменистане открылись участки для голосования на выборах депутатов Меджлиса, членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.

В выборах принимают участие все три партии: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей, Аграрная партия, а также инициативные группы граждан.

Больше 6,2 тыс. участков открылись в 7:00 по местному времени. Голосование продлится до 19:00. Граждане изберут 125 депутатов парламента из 258 зарегистрированных кандидатов. Зарегистрировано около 3,5 млн избирателей в Туркменистане около 13,1 тыс. за рубежом.

В 2021 году в Туркменистане был создан двухпалатный парламент, но в январе 2023-го страна вернулась к однопалатному парламенту. Прошлые выборы состоялись в 2018 году.