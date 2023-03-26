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В Туркменистане стартовали парламентские выборы

CentralAsia (TM) -  Сегодня, 26 марта в Туркменистане открылись участки для голосования на выборах депутатов Меджлиса, членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.

В выборах принимают участие все три партии: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей, Аграрная партия, а также инициативные группы граждан.

Больше 6,2 тыс. участков открылись в 7:00 по местному времени. Голосование продлится до 19:00. Граждане изберут 125 депутатов парламента из 258 зарегистрированных кандидатов. Зарегистрировано около 3,5 млн избирателей в Туркменистане около 13,1 тыс. за рубежом.

В 2021 году в Туркменистане был создан двухпалатный парламент, но в январе 2023-го страна вернулась к однопалатному парламенту. Прошлые выборы состоялись в 2018 году.

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