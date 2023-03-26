Путин рассказал о переговорах с Си Цзиньпином у камина за чаем и не спеша

CentralAsia (CA) - Неформальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли у камина за чашкой чая, рассказал российский президент в эфире телеканала «Россия 24», передает РБК.

Путин сообщил, что после рабочего обеда в Кремле «пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение». По его словам, речь идет о квартире, где Путин в последнее время проводит много времени за работой и даже ночует.

«Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша. Говорили о ситуации в мировых делах, причем в самых разных аспектах. Председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плана мирного урегулирования ситуации на Украине», — рассказал Путин.

Кроме того, главы государств обсуждали двусторонние экономические отношения, в том числе стабильность энергопоставок из России для растущей китайской экономики и объединение усилий в высокотехнологичных отраслях.

Путин также допустил, что Россия может использовать юани для расчетов за энергоресурсы с третьими странами, так как «цепляться за доллар смысла нет».

Говорили Путин и Си Цзиньпин, который является «очень интересным собеседником», и на «отвлеченные темы», уточнил российский президент. Беседа продлилась четыре часа, и, по словам Путина, он и лидер КНР «получили взаимное удовлетворение от этих бесед».

Си Цзиньпин приехал в Москву 20 марта, а уехал 22-го. Это был его первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя КНР. Основным днем переговоров было 21 марта.

Главы государств договорились расширять масштабы торговли, развивать логистическую систему, повышать финансовую и промышленную кооперацию, укреплять сотрудничество в энергосфере, технологиях и инновациях, сельском хозяйстве и т.д.

Путин в заявлении для СМИ отметил, что Россия считает положения китайского плана по урегулированию на Украине «созвучными российским подходам», но к нему не «готовы на Западе и в Киеве».

Свою позицию по ситуации в Украине КНР представила в годовщину начала военных действий. Всего в плане 12 пунктов: уважение суверенитета всех стран, соблюдение принципа о недопустимости обеспечения безопасности одной страны за счет другой, прекращение боевых действий, возобновление переговоров и т.д.