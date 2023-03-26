На выборах в парламент Туркменистана за четыре часа проголосовали 43,73% избирателей

CentralAsia (TM) - Явка на выборах в Меджлис (парламент) Туркменистана по состоянию на 11:00 воскресенья составила 43,73% избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистана.

«На выборах в депутаты Меджлиса до 11 часов проголосовало 43,73% избирателей», - говорится в сообщении ЦИК.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 43,81%, в Балканском велаяте 42,95%, в Дашогузском велаяте 42,85%, в Лебапском велаяте 43,93%, в Марыйском велаяте 45,13%, в Ашхабаде 42,83% избирателей.

На выборах в члены велаятских, этрапских, городских халк маслахаты до 11-ти часов проголосовало 43,66% избирателей.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 43,81%, в Балканском велаяте 40,06%, в Дашогузском велаяте 42,85%, в Лебапском велаяте 43,93%, в Марыйском велаяте 45,13%, в Ашхабаде 44,04% избирателей.

На выборах в члены генгеши до 11 часов проголосовало 42,60% избирателей.

Точнее, в Ахалском велаяте проголосовало 43,81%, в Балканском велаяте 31,76%, в Дашогузском велаяте 41,16%, в Лебапском велаяте 43,91%, в Марыйском велаяте 44,73% избирателей.

Голосование началось в 07:00 (по местному времени) и продлится до 19:00. Всего в стране открыто 2 602 избирательных участка. Еще 42 участка созданы при дипломатических представительствах и консульствах Туркменистана за рубежом, там голосование также проходит с 07:00 до 19:00 по времени того государства, где расположен участок.

Ожидается, что за рубежом могут проголосовать 13 078 избирателей.