В США отреагировали на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

CentralAsia (CA) - Пентагон отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о планах по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. США пока не видят причин для изменения готовности своих ядерных сил. По мнению американской администрации, Москва не готовится к применению ядерного оружия, передает Reuters.

«Мы видели сообщения о заявлении России и будем продолжать следить за ситуацией»,— говорится в заявлении Пентагона. «Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие»,— добавило ведомство. Пресс-служба Минобороны США отметила, что Вашингтон по-прежнему привержен коллективной обороне альянса НАТО.

Путин накануне, 25 марта, сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил вопрос о размещении в республике российского ядерного оружия. Российский президент анонсировал завершение строительства хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии.