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ISW проанализировал, почему Путин сейчас заговорил о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Предыстория: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие, - Путин

CentralAsia (CA) -  Президент РФ Владимир Путин, вероятно, намеревался разместить российское ядерное оружие в Белоруссии еще до «вторжения» в Украину. Однако он решил совместить размещение ядерного оружия на территории республики с началом новой информационной кампании по запугиванию стран ЕС. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в новом отчете на 26 марта.

Эксперты полагают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Москве разместить ядерное оружие на территории Беларуси еще 30 ноября 2021 года. В феврале 2022 года Минск отменил конституционный пункт, закрепляющий нейтральный статус его страны.

В январе и феврале 2022-го эксперты ISW прогнозировали, что Путин может попытаться разместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Минском. Путин, вероятно, воздержался от такого развертывания в начале «вторжения», чтобы сохранить возможность разместить его в рамках предстоящей информационной операции по манипулированию Западом, пишут аналитики.

Вчера президент РФ Путин заявил о скором завершении Россией строительства специального хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Оно подойдет к концу 1 июля. По словам президента РФ, Россия уже передала Белоруссии комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия.

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