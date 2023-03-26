Казахстан внедрит механизм прослеживаемости товаров в торговле с ЕАЭС

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CentralAsia (KZ) - Со следующего месяца Казахстан будет требовать оформления сопроводительных накладных на товары (СНТ) при торговле со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил «РИА Новости» директор департамента администрирования комитета государственных доходов министерства финансов страны Кадыр Исмагулов.

«C 1 апреля 2023 года внедряется обязательное оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам (НДС)», — сказал он.

По словам Исмагулова, СНТ будут оформлять в электронном виде. Такие документы позволят не допустить появления в процессе транзита «подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и т.д.»

Исмагулов уточнил, что проект с конца 2020-го реализовывали в пилотном формате на добровольной основе.

23 марта The Financial Times сообщила о планах Казахстана внедрить систему учета ввозимой и вывозимой из страны продукции для отслеживания всей цепочки перемещения товаров, чтобы не допустить обхода западных санкций против России.

США и ЕС не раз заявляли, что будут стараться не допускать помощи других стран России в обходе ограничений. Как пишет The Telegraph, Евросоюз зафиксировал рост экспорта в центральноазиатские страны, откуда товары потом могут поступать в Россию, и поэтому рассматривает возможность наложить на них и любые другие государства санкции, если будет иметь место обход ограничений.

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