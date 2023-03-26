Зеленский сообщил о планах Киева потратить более $500 млн на дроны
- Азия и мир, политика
- 18:15, 26 марта 2023
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Владимир Зеленский
CentralAsia (CA) - Украина потратит по меньшей мере 20 млрд грн (более $541 млн) на закупку беспилотников, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.
«Нашим правительством на этой неделе было принято несколько важных решений. В частности, решение, которое активизирует производство беспилотников. Всего в этом году как минимум 20 млрд грн будет направлено на закупку дронов для наших воинов», — сказал Зеленский.
Украинское правительство ранее на этой неделе приняло постановление об ускорении производства и поставок дронов армии. Власти надеются, что это позволит производителям быстрее развиваться, масштабироваться и что они смогут лучше конкурировать с иностранными компаниями.
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