Зеленский сообщил о планах Киева потратить более $500 млн на дроны

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Украина потратит по меньшей мере 20 млрд грн (более $541 млн) на закупку беспилотников, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

«Нашим правительством на этой неделе было принято несколько важных решений. В частности, решение, которое активизирует производство беспилотников. Всего в этом году как минимум 20 млрд грн будет направлено на закупку дронов для наших воинов», — сказал Зеленский.

Украинское правительство ранее на этой неделе приняло постановление об ускорении производства и поставок дронов армии. Власти надеются, что это позволит производителям быстрее развиваться, масштабироваться и что они смогут лучше конкурировать с иностранными компаниями.