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В Казахстане за сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции. Случаев коронавирусной пневмонии и летальных исходов не зафиксировано, сообщил Минздрав.

Всего в стране подтверждено 1 409 479 случаев КВИ+ и 90 927 случаев КВИ-.

На 26 марта лечение получают 1 737 человек (1 563 КВИ+ и 174 КВИ-), из них в стационарах остаются 152 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 1 585 человек. В тяжелом состоянии находятся три человека, в крайне тяжелом – двое, еще трое заболевших – на аппаратах ИВЛ.

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Коронавирус в Казахстане
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