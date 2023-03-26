Телескоп NASA сфотографировал «галактическую медузу»

CentralAsia (CA) - Космический телескоп NASA Хаббл сфотографировал «галактическую медузу».

На снимке изображена яркая спиральная галактика. Под ней простираются пятнистые голубые потоки звездообразующего газа, похожие на щупальца. Это – участки звездообразования .

Также на фото левее центра зафиксирована большая беловато-золотистая эллиптическая галактика с двумя ядрами.

Как отмечают NASA, внизу справа на фото видна галактика JW100.

«Потоки звездообразующего газа, капающего с диска галактики, подобно полосам свежей краски, образуются в результате процесса, который называется стриппинг под давлением. Их сходство со свисающими щупальцами заставило астрономов назвать галактику JW100 «медузой».

JW100 находится на расстоянии более 800 млн световых лет от нас в созвездии Пегаса.

Когда галактики пронизывают разреженный газ, он действует как встречный ветер, удаляя газ и пыль и создавая «украшающие» волны JW100.

Яркие эллиптические пятна на изображении – это другие галактики в скоплении, в котором находится JW100.

В верхней части этого изображения есть два пятна, окруженные необычайно яркой областью рассеянного света. Это – ядро ​​IC 5338, самой яркой галактики в скоплении.