Гурбангулы Бердымухамедов проголосовал на парламентских выборах Туркменистана. Фото

Гурбангулы Бердымухамедов на парламентских выборах 2023

CentralAsia (TM) - Бывший президент Туркменистана, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 26 марта принял участие в парламентских выборах, передает turkmenportal.

Проголосовав на избирательном участке №48 Копетдагского этрапа города Ашхабада, расположенном в специализированной средней школе № 68 имени Аннанияза Артыка, Аркадаг ответил на вопросы представителей СМИ.

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Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что это историческое общественно-политическое мероприятие проводится в соответствии с общепризнанными нормами международного права и Конституцией Туркменистана и пожелал успешного завершения выборов.