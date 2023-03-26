Президент Туркменистана проголосовал на парламентских выборах

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отдал свой голос на выборах в меджлис республики. Об этом 26 марта сообщило агентство «Туркменистан сегодня».

Глава государства проголосовал на избирательном участке № 48 Копетдагского этрапа Ашхабада, который расположен в специализированной средней школе № 68 имени Аннанияза Артыка.

Бердымухамедов отметил, что проведение выборов на высоком организационном уровне и на широкой альтернативной основе, а также сопровождение избирательного процесса высокопрофессиональными культурными мероприятиями поднимают их уровень и значимость.

Всего предстоит выбрать 125 депутатов меджлиса. Число зарегистрированных кандидатов составило 258 человек. Для проведения голосования создано 2644 избирательных участка. Также на них проходят выборы членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.

Ранее, 21 марта, парламент Туркменистана реорганизовали в однопалатный. На первом заседании парламентарии обсудили и приняли проекты конституционных законов о внесении изменений в Конституцию страны. После этого президент Сердар Бердымухамедов их одобрил и подписал.