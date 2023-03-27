Правительство Пакистана ограничивает передвижение афганских беженцев внутри страны

CentralAsia (CA) - Правительство Пакистана приняло решение ограничить свободное передвижение афганских граждан и беженцев внутри страны в рамках новой политики, объявленной на прошлой неделе, пишет Тhe Newhumanitarian.

В соответствии с новой политикой передвижение афганских граждан будет подлежать регистрации в соответствующем полицейском участке, и они должны будут вернуться в свою страну по истечении срока действия визы или вида на жительство.

Граждане Афганистана будут обязаны информировать соответствующий полицейский участок о своем перемещении в другую провинцию или между городами, как сообщает ASMAA TV. Источники добавили, что цель визита и адрес, который они будут посещать, также должны быть переданы в полицейский участок.

Правительство Пакистана четко не заявило о причинах последнего решения, ограничивающего свободное передвижение афганских граждан внутри страны.

18 марта около 331 афганца были отправлены обратно из Пакистана, в том числе 70 человек, которые были заключены в тюрьму из-за отсутствия документов — последний из них был отправлен домой, поскольку Пакистан удваивает свою жесткую позицию.

В последние месяцы тысячи афганских беженцев, в том числе женщины и дети, были арестованы и заключены в тюрьму за просроченные визы или отсутствие надлежащих документов. В настоящее время более 1000 человек находятся в заключении, и по крайней мере трое умерли в заключении за столько же месяцев.

Защитники беженцев говорят, что ситуация в Пакистане, где миллионы афганских беженцев также пострадали от прошлогодних катастрофических наводнений, в последние месяцы резко ухудшилась.

Юрист, помогающая афганским беженцам в крупнейшем пакистанском городе Карачи Мониза Какар, поделилась в Твиттере свидетельством того, как полиция связывает детей веревкой, заключает их в тюрьму на месяцы и арестовывает даже тех, у кого есть надлежащие документы.

В интервью The New Humanarian Какар сказал, что аресты не остановили приход людей. «Все больше и больше я вижу правозащитников, людей, приезжающих по делам, и много молодых девушек… с тех пор, как талибы запретили образование. Они кладут головы мне на колени и плачут», — сказала она, добавив, что большинство людей переходят дорогу просто потому, что у них нет другого выбора.

Более 600 тыс. афганцев бежали в соседний Пакистан с тех пор, как в августе 2021 года к власти пришли талибы, в результате чего число афганских беженцев в стране достигло 3,7 млн человек, из которых только 1,32 млн зарегистрированы в Управлении ООН по делам беженцев, УВКБ ООН.

В конце 2022 года правительство Пакистана объявило, что не будет продлевать всеобщую амнистию, позволяющую афганцам без документов оставаться в стране.

Приехав по временным визам, у многих не осталось иного выбора, кроме как задержаться, ожидая рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища УВКБ ООН: одни надеются на переселение в другое место, другие хотят безопасно жить и работать в Пакистане.

В августе прошлого года УВКБ ООН увеличило денежные гранты, которые оно предлагает тем, кто соглашается добровольно репатриироваться в Афганистан, с 250 до 375 долларов США, или 700 долларов США на семью, но количество возвратившихся остается относительно небольшим — всего немногим более 6000 человек в 2022 году.

В то время как Пакистан возвращал просителей убежища, миллионы нуждающихся в Афганистане пережили суровую холодную зиму, во время которой многие международные операции по оказанию помощи были приостановлены из-за запрета талибов на работу женщин в НПО.

«Мы были вынуждены приехать сюда. У нас была полноценная жизнь в Афганистане, но мы были вынуждены приехать сюда по необходимости, и мы просто просим о какой-то элементарной чести, чтобы жить с ней, пока наши заявления о предоставлении статуса беженца будут удовлетворены», — говорят афганские беженцы.

Рукайя, покинувшая Афганистан в апреле 2022 года, входит в число многих женщин, приехавших в Пакистан в надежде на лучшее будущее. «Даже с действующей визой с нами обращаются как с преступниками», — сказал Рукайя The New Humanitarian. «Мы были вынуждены приехать сюда. У нас была полноценная жизнь в Афганистане, но мы были вынуждены приехать сюда из-за необходимости, и мы просто просим о какой-то элементарной чести, чтобы жить с ней, пока наши требования беженцев будут удовлетворены. Это против человечества».

Роль УВКБ ООН имеет особое значение, потому что это единственный орган или организация, которая предоставляет законный статус беженца в Пакистане — страна не подписала Конвенцию ООН о беженцах 1951 года, которая на законных основаниях обязывает его защищать тех, кто спасается от опасности.

Однако Пакистан подписал соглашение с Афганистаном и УВКБ ООН, которое позволяет агентству ООН по делам беженцев выдавать афганским беженцам документы, подтверждающие регистрацию (PoR), дающие им право оставаться в Пакистане.

Единственной формой защиты от преследования со стороны полиции для беженцев в Пакистане является эта карточка PoR, но они получают ее только после того, как УВКБ ООН рассмотрит их дело о предоставлении убежища и признает их беженцами. Но отставание в обработке документов долгое, и эти задержки с собеседованиями фактически подвергают опасности многих беженцев, особенно с учетом того, что двухлетняя визовая амнистия истекла в конце 2022 года.

Ожидание означает, что многие афганские беженцы, особенно те, кто прибыл в прошлом году, сейчас живут в стране нелегально. Тех, у кого меньше финансовых привилегий, бросают в тюрьму, а другие дают взятки и подкупают полицейских, когда их просят предъявить регистрационные карточки.