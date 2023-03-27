Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН из-за размещения ядерного оружия России в Белоруссии

МИД Украины

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Украины заявило о необходимости предотвратить размещение тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии. Украинский МИД потребовал созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы противодействовать планам российских властей.

Украина, следует из сообщения ведомства, обращается к странам G7 и Евросоюза с целью «предупредить белорусские власти о далеко идущих последствиях для Белоруссии» в случае согласия на размещение ядерного оружия России. МИД подчеркнул, что Киев ожидает «эффективных действий» по противодействию «ядерному грузу» России со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН — Великобритании, Китая, США и Франции.

«Последние заявления РФ относительно намерений разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие являются очередным провокационным шагом преступного путинского режима, подрывающим принципы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом»,— говорится в сообщении.

25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже поставил вопрос о размещении в республике российского ядерного тактического оружия. По словам Путина, строительство хранилища для ядерного оружия завершится 1 июля. Глава государства объяснил, что поводом в том числе стали планы Великобритании поставлять в Украину снаряды с обедненным ураном. Это, считает президент, «так или иначе связано с ядерными технологиями».