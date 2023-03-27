Премьер Израиля уволил главу Минобороны за критику судебной реформы. Тысячи протестующих прорвались к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял с должности министра обороны Йоава Галанта, который призывал главу правительства остановить судебную реформу, вызвавшую протесты в стране, передает Jerusalem Post.

Выступая на телевидении в субботу, Галлант отметил, что предложенная судебная реформа вызвала в обществе гигантский раскол, а также беспрецедентное чувство гнева, боли и разочарования, которые распространились и на армию.

«Это представляет собой явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства», - заявил теперь уже бывший министр обороны. Он добавил, что отказывается поддерживать инициативу в ее нынешней форме, и призвал к конструктивному диалогу.

После этого заявления Нетаньяху вызвал Галланта к себе и лично сообщил, что потерял к нему доверие, и Галлант больше не может возглавлять оборонное ведомство.

После решения премьера уволить главу Минобороны в Иерусалиме собрались тысячи протестующих. Демонстранты перекрыли крупную автомагистраль Аялон в Тель-Авиве и прорвались к резиденции главы правительства, сообщает YNet.

Тысячи демонстрантов в Иерусалиме прорвали последний блокпост полиции перед резиденцией, передает израильское издание Walla. Как сообщает «12 канал», на месте произошли ожесточенные столкновения. Правоохранительные органы пытались оттеснить протестующих водометами и слезоточивым газом. Кроме того, в Иерусалиме демонстранты перекрыли шоссе в направлении города. По оценке государственного телеканала «Кан-11» на акциях в Тель-Авиве собрались около 58 тыс. человек.

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По данным Haaretz, примерно через пять часов израильская полиция разогнала остатки протестующих в Тель-Авиве, перекрывших в обе стороны главную трассу страны Аялон.

Шоссе Аялон (шоссе 20) — основное израильское шоссе, проходящее сквозь самую большую агрегацию Израиля — Гуш-Дан. Аялон соединяет между собой все основные шоссе в центральном районе Израиля, его пропускная способность — до 750 тыс. автомобилей в сутки.

В Израиле уже третий месяц не стихают народные протесты из-за планов правительства ограничить полномочия Верховного суда. Предложенная правительством Нетаньяху судебная реформа предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда. Также власти хотят отказаться от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Нетаньяху отказался приостанавливать реформу.