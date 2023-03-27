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В Казахстане за сутки выявлено 32 случая заражения COVID

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране зарегистрировано 1 409 511 случаев КВИ+.

На 27 марта лечение получают 1 769 человек (1 595 КВИ+ и 174 КВИ-), из них в стационарах лечатся 152 заболевшихт, амбулаторно – 1 617. Из общего числа заболевших в тяжелом состоянии находятся трое, в крайне тяжелом – двое, еще четверо – на аппаратах ИВЛ.

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