Токаев созвал очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие».

По информации пресс-службы президента, очередная сессия пройдет 26-27 апреля в столичном Дворце мира и согласия.

Напомним, что предыдущая сессия под девизом «Единство народа – основа обновленного Казахстана» состоялась 29 апреля прошлого года. В мероприятии приняли участие свыше 500 человек.

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