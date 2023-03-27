Токаев созвал очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие».
По информации пресс-службы президента, очередная сессия пройдет 26-27 апреля в столичном Дворце мира и согласия.
Напомним, что предыдущая сессия под девизом «Единство народа – основа обновленного Казахстана» состоялась 29 апреля прошлого года. В мероприятии приняли участие свыше 500 человек.
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