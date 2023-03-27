КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

- Азия и мир, политика
- 11:15, 27 марта 2023
- Просмотров: 621
CentralAsia (CA) - Северная Корея совершила очередные пуски ракет в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские и японские военные. Токио утверждает, что было запущено две баллистические ракеты.
Оба снаряда уже упали, передают «Рёнхап» и NHK. По предварительной информации, одна из них упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана страны призвала морские и воздушные суда следить за информацией.
По данным Минобороны Японии, обе ракеты пролетели около 350 км на максимальной высоте 50 км.
Северная Корея участила запуски ракет на фоне напряженности в отношениях с Сеулом и Вашингтоном. Последние пуски проходят на фоне совместных учений американских и южнокорейских военных, которые начались на прошлой неделе. На прошлой неделе Пхеньян испытал новый подводный беспилотник, способный нести ядерный боезаряд.