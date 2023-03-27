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КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

CentralAsia (CA) -  Северная Корея совершила очередные пуски ракет в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские и японские военные. Токио утверждает, что было запущено две баллистические ракеты.

Оба снаряда уже упали, передают «Рёнхап» и NHK. По предварительной информации, одна из них упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана страны призвала морские и воздушные суда следить за информацией.

По данным Минобороны Японии, обе ракеты пролетели около 350 км на максимальной высоте 50 км.

Северная Корея участила запуски ракет на фоне напряженности в отношениях с Сеулом и Вашингтоном. Последние пуски проходят на фоне совместных учений американских и южнокорейских военных, которые начались на прошлой неделе. На прошлой неделе Пхеньян испытал новый подводный беспилотник, способный нести ядерный боезаряд.

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