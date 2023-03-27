Казахский Шымбулак попал в книгу рекордов Гиннеса как курорт с самой высокой ночной трассой в мире. Фото

CentralAsia (KZ) - Горнолыжный курорт «Шымбулак» расположенный вблизи Алматы официально установил рекорд Гиннеса как обладатель самой высокой в мире освещённой трассы для ночных катаний, сообщает МИА «Казинформ».
Церемония вручения сертификата и официальная фиксация рекорда состоялась на станции «Талгарский перевал», на высоте 3200 метров над уровнем моря.
Судья из офиса Guinness world records Шейда Субаши-Гемиджи вручила генеральному директору горнолыжного курорта Ринату Абдрахманову сертификат, подтверждающий мировой рекорд.
«Я рада сообщить, что горный курорт «Шымбулак» официально установил рекорд Гиннеса как самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире. Это новый рекорд в мире», – отметила Шейда Субаши-Гемиджи.
Ринат Абдрахманов подчеркнул, что это важное событие для страны. По его словам, пять лет назад он мечтал открыть трассу для ночных катаний, и сейчас мечта воплотилась в реальность.
С новым рекордом казахстанцев поздравил министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов. Он назвал достижение «гордостью страны».
«Это достижение не только алматинцев, но и гордость всей страны. Поздравляем всех! «Шымбулак» является одной из основных дистанций развития туризма», – отметил министр.
Ночные катания с высоты 3200 метров над уровнем моря запустили в ноябре 2021 года. За это время с высшей точки в вечернее время успели спуститься сотни тысяч любителей активного образа жизни. За прошлый зимний сезон на ночных катаниях зафиксировали 50 346 туристов, в этом сезоне – на 10% больше, 55 486 посещений.