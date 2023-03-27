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Президент Израиля призвал остановить судебную реформу, вызвавшую массовые протесты в стране
Ицхак Герцог
Ицхак Герцог
Предыстория: Премьер Израиля уволил главу Минобороны за критику судебной реформы. Тысячи протестующих прорвались к резиденции Нетаньяху в Иерусалиме

CentralAsia (CA) -  Президент Израиля Ицхак Герцог призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство остановить судебную реформу, которая вызвала массовые протесты в стране. Он заявил, что на фоне продолжающихся протестов безопасность и экономика Израиля оказались под угрозой, передает The Jerusalem Post.

Герцог считает, что всем фракциям Кнессета (парламента) необходимо «поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления». «Обращаюсь к премьер-министру, членам правительства, компаниям и членам коалиции: чувства тяжелые и болезненные… Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс»,— сказал израильский президент.

В декабре Нетаньяху вернулся на пост премьера, после чего его правительство анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Она предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Инициатива вызвала недовольство израильтян и привела к протестам, но Нетаньяху отказался приостанавливать реформу. Он также отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта за призыв отказаться от реформы, из-за чего акции возобновились.

Тысячи противников реформы протестовали ночью после отставки главы Минобороны. В центре Тель-Авива протестующие на несколько часов перекрыли главное шоссе страны Аялон. Блокировали дороги и в других городах. Толпу разгоняли с помощью конной полиции и водометов.

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