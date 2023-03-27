В Узбекистане определили сумму закята, фитра и фидя на 2023 год

CentralAsia (UZ) - В управлении мусульман Узбекистана подписано постановление совета улемов об определении суммы закята, фитр и фидя на 2023 год.

Согласно документу, сумма нисаба закята составила 35 700 000 сумов ($3126).

Мусульманин, имеющий доход 35,7 млн сумов ($3126) в год и более, в дополнение к своим основным расходам, обязан отдавать 1/40 (2,5%) своих средств в качестве закята бедным и нуждающимся.

Садака-фитр составляет сумму, исходя из цен нижеследующих продуктов:

- 2 кг пшеницы (12 тыс. сумов);

- 4 кг ячменя (20 тыс. сумов);

- 2 кг изюма – кишмиш (100 тыс. сумов);

- 4 кг хурмы (180 тыс. сумов).

Сумма фидя аналогична сумме садака-фитр.

Желающий человек может дать любую из вышесказанных сумм исходя из своих возможностей.