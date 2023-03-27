Новый парламент Казахстана состоит из 69 депутатов. Правящая партия Amanat получила 40 мандатов

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CentralAsia (KZ) - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана представила итоги внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 19 марта. Шесть из семи партий преодолели пятипроцентный барьер и прошли в состав Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана. Среди них — правящая партия Amanat, которая набрала 53,9% голосов получит в новом составе законодательного органа 40 из 69 депутатских мест, сообщил на брифинге председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

По итоговым результатам голоса распределились следующим образом:

Amanat – 53,90%, получает 40 мандатов;

«Ауыл» – 10,9%, получает 8 мандатов;

Respublica – 8,59%, получает 6 мандатов;

«Ак жол» – 8,41%, получает 6 мандатов;

НПК – 6,8%, получает 5 мандатов;

ОСДП – 5,2%, получает 4 мандата;

«Байтақ» – 2,3%;

Против всех – 3,9%.

Абдиров отметил, что по закону партии должны в течение 10 дней провести съезды и определиться, кто из их партийных списков станет депутатами мажилиса.

19 марта в Казахстане прошли досрочные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов (местные представительные органы). 70% депутатов нижней палаты парламента избираются по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснял, что проведение внеочередных досрочных выборов необходимо в рамках конституционной реформы.

По данным ЦИК, проголосовали 54,19% избирателей, или 6,5 млн человек (из 12 млн). Это самый низкий показатель как минимум за последние десять лет. На прошлых выборах, в 2021 году, явка была 63,3%, на выборах в 2016-м — 77%.

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